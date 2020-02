En la localidad de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk participó junto al presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de la inauguración oficial de una planta productora de medicamentos biológicos de la empresa mAbxience, ubicada en el parque industrial del partido de Escobar.

El jefe comunal y el empresario Hugo Sigman, fundador de la firma, recibieron a Fernández y a Kicillof y realizaron juntos una recorrida por los nuevos laboratorios de la fábrica, la más importante del país en su especialidad, tanto por su potencial productivo como por su superficie.

“Es un honor recibir en Escobar a las máximas autoridades políticas de la Nación y de la Provincia para celebrar juntos la apertura de una empresa tan importante. Es también un símbolo de esta nueva etapa que comenzamos a transitar el 10 de diciembre y que tiene como prioridad recuperar nuestra industria, generar trabajo y reactivar la economía. Me alegra que el nuevo presidente nos visite para inaugurar una fábrica, y no como antes que mandaban Gendarmería a contener trabajadores despedidos. Lo mismo con el gobernador, que vino a hablar sobre cómo poner a las escuelas en funcionamiento, y no a firmar decretos para cerrarlas”, expresó Sujarchuk, ante un auditorio que contó con la presencia de ministros del gabinete nacional y provincial, diputados nacionales y representantes del campo de la ciencia y la tecnología.

El presidente Alberto Fernández expresó: “Necesitamos que haya muchos más empresarios invirtiendo y dando trabajo como sucede hoy en Escobar, y que haya menos banqueros comprando bonos del Banco Central para llenarse de plata. Y estoy seguro de que en poco tiempo vamos a tener una Argentina pujante que se ponga de pie nuevamente, que vuelva a invertir, a generar trabajo y que no se avergüence de sus universidades. Todos los que estamos acá somos hijos de la universidad pública, entonces, ¿cómo avergonzarnos de ella? La mejor inversión que puede hacer una sociedad es la destinada al conocimiento. Siempre digo que los países más ricos no son los que tienen petróleo, son los que desarrollaron la tecnología para sacarlo. Y nosotros estamos en ese camino”.

Por su parte, Axel Kicillof afirmó: “Para nosotros es un orgullo y un privilegio que esta empresa haya elegido a la provincia de Buenos Aires para realizar sus inversiones. Esta inauguración condensa muchos componentes porque no se trata de cualquier empresa: aquí lo que se produce es el resultado de la investigación científica y tecnológica puestas al servicio de la salud. Desde la Provincia y en total consonancia con las políticas nacionales que lleva adelante Alberto, tenemos que reproducir esta experiencia en miles de empresas”.

La inversión realizada por mAbxience, de capitales nacionales, ascendió a 40 millones de dólares y el funcionamiento del nuevo laboratorio requirió la incorporación de alrededor de 100 trabajadores, la gran mayoría de ellos habitantes de Escobar. Actualmente, la plantilla total de la empresa es de 162 empleados y la generación de empleo indirecto beneficia a 250 PyMES, entre industrias, comercios, servicios y distintos rubros de la cadena productiva.

Por último, el empresario Hugo Sigman también destacó su formación en la Universidad de Buenos Aires: “A los 75 años sigo siendo un agradecido de haberme recibido de médico gracias a la educación gratuita. Mis tres hijos también se educaron en la UBA. Y quiero resaltar que nuestro país está lleno de grandes científicos que hacen que sea fácil desarrollar la calidad de lo que producimos. Necesitamos una Argentina más solidaria, más equitativa, con más riqueza y, sobre todo, valorando a nuestros profesionales científicos”.