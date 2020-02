Luego de reunirse con el intendente Ariel Sujarchuk, la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, resolvió en sólo 24 horas los problemas de sistema y conectividad que arrastraba la sede del Registro Civil de la localidad de Garín, y que la administración de María Eugenia Vidal no pudo resolver durante toda su gestión.

“Agradezco a la ministra por su rápida intervención, que les permite a los vecinos recibir prestaciones que hasta ayer no se podían brindar. Que el gobierno de Cambiemos no haya podido ocuparse de un problema tan sencillo y hasta insólito en el siglo XXI, resulta vergonzoso y casi una tomada de pelo para todos los escobarenses y bonaerenses”, afirmó Sujarchuk.

El problema concreto en el Registro Civil era que no se podía ofrecer a los vecinos el trámite para realizar su DNI. La razón de esta imposibilidad consistía en que el gobierno provincial no brindaba el servicio especial de internet ni las claves de usuario necesarias para que el personal administrativo pudiera operar. Como consecuencia, los vecinos que ingresaban al servicio online de la Provincia a solicitar un turno, tenían bloqueada la opción para anotarse en la sede de Garín.

“Como nos comentaba ayer la ministra en su visita al Centro Cívico de Garín, la gente ya no quiere escuchar excusas, ni le importa lo que hizo el gobierno anterior y sólo le interesa que se solucionen los problemas. Por eso votó a un gobierno popular como el de Axel, que tiene un interés genuino por la situación de los ciudadanos bonaerenses y que demuestra cada día la voluntad política de atender y resolver todas las demandas”, finalizó el jefe comunal.