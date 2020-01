El Ministro de Salud de Buenos Aires encontró 162 mil dosis que estaban “para desechar de forma común”, sin el proceso adecuado. Han iniciado una investigación al respecto.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que se encontraron unas 162 mil dosis de vacunas que estaban “para desechar” en un depósito, en medio del faltante de inmunizaciones para atender el brote de sarampión, que ya suma 85 casos en la provincia, según señaló.

“Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de vacunas vencidas, que estaban para desechar, sin cadena de frío”, revelo el ministro. Y adelantó que se realizará una auditoría para investigar qué fue lo que ocurrió con el stock encontrado que no fue utilizado.

“No sé cómo llamarlo, pero es desidia, desinterés absoluto. En medio de una necesidad estaba el recurso y lo desecharon”, se lamentó y denunció que, además de esto, las vacunas estaban para desechar sin el proceso debido: “Encima estaban parar tirar como desecho común, cuando eso lleva todo un proceso, un sistema de descarte que cuesta dinero, y que ahora hay que pagar”.

Entre las dosis halladas, Gollan dijo que se encontraron vacunas contra la poliomelitis, la doble viral (difteria y tétanos) y la triple viral (sarampión, paperas y rubéola). “Mandé una auditoría para abrir una investigación. Teníamos las vacunas para el sarampión y no se usaron”, cuestionó.

Las vacunas fueron encontradas por el nuevo director del área de oncología cuando fue a conocer el stock de medicamentos. “No vacunaron a la población que había que vacunar, y esto se suma al faltante permanente de vacunas que hubo durante los últimos años. Cada vez que alguien va a vacunarse y no puede es una oportunidad perdida”, resumió Gollan. Y añadió: “Se fracasó en toda la línea”.

Cabe señalar que la semana anterior, el ministro de Salud nacional, Ginés González García, retiró unas 12 millones de dosis que habían quedado retenidas en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza. “Estamos retirando el primer envío de 12.400.000 dosis de distintas vacunas que habían llegado desde junio hasta ahora y que no se habían retirado”, señaló González García en ese momento. “Eso se solucionó con nuestra voluntad política y además con la inclusión en la emergencia social, económica y sanitaria de manera tal de no pagar los aranceles y las tasas en la Aduana”, explicó.

En ese marco, la cartera sanitaria nacional emitió una serie de recomendaciones sobre la vacunación contra el sarampión que incluyen indicaciones para los residentes de Argentina que viajen a la Ciudad de Buenos Aires y a las cuatro regiones de la provincia de Buenos Aires afectadas por el brote, y para quienes vayan al exterior.

“Con el objetivo de contener el brote de sarampión que se encuentra en curso desde agosto pasado en la Ciudad de Buenos Aires y las regiones V, VI, VII y XII de provincia de Buenos Aires, se acordaron indicaciones de vacunación para viajeros que vayan a zonas con casos confirmados”, señaló la cartera en un comunicado.

Asimismo, esta semana, Gollan sostuvo que la cobertura de vacunación contra el sarampión no llegó al 50 por ciento en los municipios afectados por los brotes y cruzó al exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, a quien acusó de “falsear” reportes epidemiológicos.

“En algunos municipios, como Lanús y Quilmes, ni siquiera llegó al 30 por ciento. Y el exsecretario de Salud de la Nación dice que no faltaron vacunas”, señaló en su cuenta de Twitter.

Y denunció: “En octubre, la gestión Vidal informó que no iban a poder entregar a los municipios las vacunas necesarias. Sólo de sarampión, faltaban 5 millones para cubrir la demanda. Casi todas estaban en la aduana y otras miles se vencieron en los depósitos por la desidia de los funcionarios”.