El intendente Ariel Sujarchuk encabezó una reunión de trabajo con autoridades y representantes de 17 empresas vinculadas al ámbito de la industria del conocimiento, a quienes les presentó el proyecto de creación del Polo Tecnológico de Escobar.

“Así como Escobar se transformó en un faro en materia de educación superior, queremos que se transforme en una referencia para la industria del conocimiento, que requiere de un imprescindible componente educativo. Este es uno de los proyectos estratégicos que nos planteamos durante la celebración del 60 aniversario del distrito, de cara al Centenario, porque Escobar hoy puede llevar adelante estos procesos de largo plazo con seriedad. Por eso esta reunión de trabajo, para plantear nuestras ideas, para escuchar las inquietudes del sector, sus experiencias aplicadas y para coincidir en una vocación de trabajo en conjunto, al igual que lo hicimos con las universidades hace cuatro años, como soñamos con un Polo de Educación Superior que hoy es una hermosa realidad”, expresó Sujarchuk.

La creación del Polo Tecnológico de Escobar tiene como objetivo fomentar la radicación de empresas de software y desarrollo científico, que trabajarán de manera articulada con las instituciones académicas para fortalecer y diversificar el tejido productivo, su competitividad, sus capacidades de innovación y la creación de empleos de calidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico no solo del distrito sino de toda la región.

“El Polo de Educación Superior nos permite que hoy sea posible esta iniciativa. La educación es uno de los ejes centrales para la creación del Polo Tecnológico de Escobar porque genera buena parte de sus recursos humanos. Otro aspecto fundamental de este sector industrial es su sustentabilidad, porque no genera contaminación ambiental. Fue una charla interesante, nos dieron ejemplos testigos de otras ciudades del país donde estas empresas son parte de experiencias similares. Como se dijo en la reunión, el aprendizaje más caro es aquel que hace pagar sus propios errores, y acá lo que hicimos, con la generosidad de todos, es darle forma a un proyecto común que comenzaremos a desarrollar durante los primeros meses del año próximo”, finalizó Sujarchuk.

Del encuentro participaron las empresas GyL Group, Globant, CESSI, Oracle, TGV, C&S, Hipernet, Finnegans, Buffa Sistemas, Open Solutions, Itris Software, Truelogic, Gire Soluciones, Urbetrack, Info UP, Willard Grant Agency y Uber.