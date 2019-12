Un joven fue asesinado a puñaladas el sábado pasado, en Manuel Alberti. La víctima tenía 26 años y se llamaba Ian Alexander Pereira. El agresor es un joven de 23 años que fue detenido minutos después por personal de la Comisaría 4ª de la misma localidad.

Eran cerca de las 6 del sábado, cuando directivos del Hospital Sanguinetti de Pilar informaron telefónicamente a las autoridades de la Comisaría 4ª acerca del ingreso a ese nosocomio de un hombre que presentaba dos heridas de arma blanca: una a la altura del antebrazo izquierdo, afectándole también la zona torácica, y la restante, más profunda e importante, a la altura del corazón.

Apenas llegado al centro asistencial, el paciente fue compensado, siendo intervenido quirúrgicamente, pero lamentablemente a raíz de la gravísima herida en el pectoral, minutos después falleció.

A partir de ese momento, la policía, con varios testimonios recolectados -entre ellos, de testigos presenciales- determinó que el joven fallecido se encontraba minutos antes de la agresión en la esquina de su domicilio, ubicado en Padre Roqueta y Los Cipreses, de la localidad albertina, conversando con tres amigos. Luego se sumó un cuarto individuo -conocido con el alias de Cachito, también del mismo barrio- y tras una discusión cuyos motivos no trascendieron hasta el momento, el agresor le arrojó una violenta estocada con un elemento cortante y punzante que llevaba consigo, lesionando a la víctima de dos certeros puntazos, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El herido fue trasladado de forma urgente hasta el hospital pilarense, con el desenlace ya mencionado. Desde ese momento, el personal del Gabinete Criminológico de la dependencia respectiva se abocó a tratar de dar con el supuesto homicida y tras una discreta tarea de inteligencia, horas después del hecho, en inmediaciones de su domicilio particular (Padre Roqueta al 1100) los efectivos lograron aprehender al que sería el autor material del asesinato.

El detenido es un joven de 23 años llamado Diego Ezequiel Barbosa. La operación de autopsia se llevará a cabo en la morgue Judicial de San Fernando, en la tarde de este lunes. Vale acotar que el arma empleada en el ataque -que sería un cuchillo de grandes dimensiones- no pudo ser hallada hasta el momento. La causa fue caratulada como “homicidio” y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Pilar a cargo de Raúl Casal.